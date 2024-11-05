Картина осуждённого «Тайна исповеди» представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи

19:10, 05 ноября 2024, ПАИ

В рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением» в учреждениях УФСИН России по Псковской области подведены итоги регионального этапа конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Картина осуждённого исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору в Себежском районе представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи, сообщили ПАИ в УФСИН России по Псковской области.

Организатором творческого мероприятия является Синодальный отдел Русской православной церкви по тюремному служению и ФСИН России. В этом году тема конкурса была посвящена роли веры в жизни осуждённого. На суд компетентного жюри были представлены работы из всех учреждений регионального УФСИН. Осуждённые создавали свои картины с помощью доступных им техник. При оценке внимание уделялось духовной составляющей и композиции.

Единогласным решением конкурсной комиссии первое место было присуждено работе «Тайна исповеди», выполненной осуждённым ИК-6. В своём произведении художник на броском живописном и психологическом контрасте попытался передать значимость таинственного процесса, неповторимого для каждого человека. Данная работа представит Псковскую область на финальном этапе конкурса, который пройдёт в Федеральной службе исполнения наказаний.