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Картина осуждённого «Тайна исповеди» представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи

В рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением» в учреждениях УФСИН России по Псковской области подведены итоги регионального этапа конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Картина осуждённого исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору в Себежском районе представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи, сообщили ПАИ в УФСИН России по Псковской области.

Картина осуждённого «Тайна исповеди» ​представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи. Фото: УФСИН России по Псковской области

Организатором творческого мероприятия является Синодальный отдел Русской православной церкви по тюремному служению и ФСИН России. В этом году тема конкурса была посвящена роли веры в жизни осуждённого. На суд компетентного жюри были представлены работы из всех учреждений регионального УФСИН. Осуждённые создавали свои картины с помощью доступных им техник. При оценке внимание уделялось духовной составляющей и композиции.

Единогласным решением конкурсной комиссии первое место было присуждено работе «Тайна исповеди», выполненной осуждённым ИК-6. В своём произведении художник на броском живописном и психологическом контрасте попытался передать значимость таинственного процесса, неповторимого для каждого человека. Данная работа представит Псковскую область на финальном этапе конкурса, который пройдёт в Федеральной службе исполнения наказаний.

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