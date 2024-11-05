Уборка сельскохозяйственных культур в хозяйствах Псковского района подошла к завершающему этапу

19:21, 05 ноября 2024, ПАИ

Уборка сельскохозяйственных культур в хозяйствах Псковского района вступила в завершающий этап. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лидирующими по урожайности зерновых культур хозяйствами являются «ПсковАгроИнвест» (51,4 центнера с гектара) и «СЛС Псков Агро» (35,8 центнера с гектара). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Соколова К» с 340 гектаров зерновых культур намолочено 1 200 тонн зерна.

Отметим, предприятия «ПсковАгроинвест» и ОПХ «Родина» успешно применяют технологию плющения зерна – в настоящее время заготовлено 1,8 тысячи тонн этого ценного корма.

Рапс убран с площади 656 гектаров при средней урожайности 30 центнеров на гектар.

Валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях с 205 гектаров составил 6 634 тонны при урожайности 324 центнера на гектар, в фермерских хозяйствах – 5 006 тонн с 181 гектара при урожайности 277 центнеров на гектар. Завершается уборка моркови и свёклы.

Продолжается уборка кукурузы. Общая площадь полей, занятых этой культурой в Псковском районе, составляет 1 508 гектаров, 74 % из них уже убрано. Валовой сбор зелёной массы на силос составляет 30 003 тонны со средней урожайностью 331 центнеров с гектара, на зерно – 1 556 тонн при урожайности 90 центнеров на гектар.

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Передовик» и в Псковском НИИ сельского хозяйства намолочено 25,3 тонны семян многолетних трав (тимофеевка, клевер, райграс) с площади 141 гектар.

Завершён сев озимых культур. На зерно и зелёный корм засеян 2 771 гектар зерновых культур. Кроме того, одно из хозяйств района – «СЛС Псков Агро» – засеяло 60 гектаров озимым рапсом. В крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяно 200 гектаров пшеницы и 290 гектаров рапса.

«После завершения работ по уборке урожая и севу озимых зерновых культур аграрии сосредоточились на вспашке зяби под урожай 2025 года. Этот важный агротехнический способ обработки почвы гарантирует значительное повышение урожайности по сравнению с весновспашкой, снижает весеннюю нагрузку на технику, сокращает сроки посевных работ. Активно работают в этом направлении СПК (колхоз) «Передовик», агрофирма «Победа», «ПсковАгроИнвест» и ОПХ «Родина»», – отметила Наталья Фёдорова.