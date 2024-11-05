Псковские огнеборцы стали участниками международных соревнований «Вертикальный вызов»
Псковские огнеборцы стали участниками международных соревнований «Вертикальный вызов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В День народного единства в Санкт-Петербурге 490 спасателей покорили вершину небоскрёба на традиционных VIII Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» памяти Е. Н. Зиничева. Участники преодолели 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъёма в полной боевой экипировке, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного для спасения жизни.
Псковскую область на состязаниях представили специалисты главного управления Николай Полищук, Алексей Тишкин и Владислав Никитин.
«Впечатления от соревнований только положительные, очень понравились атмосфера единомышленников и высокий уровень организации. Мы поставили цель дойти до конца и справились с этим», – поделился Николай Полищук, заместитель начальника отдела организации пожаротушения.
«Это нужно попробовать каждому, кто по-настоящему увлечён пожарной охраной: эмоции от участия непередаваемые!» – добавил командир отделения третьей пожарно-спасательной части Пскова Владислав Никитин.
Ранее сообщалось, что тело пенсионера обнаружили при пожаре в Островском районе.
Псковские огнеборцы стали участниками международных соревнований «Вертикальный вызов»
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