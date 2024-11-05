В Пскове продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников

20:42, 05 ноября 2024, ПАИ

В Пскове продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников. Специалисты покрывают сусальным золотом элементы царских врат, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Завершены реставрация и золочение отдельных деревянных элементов лицевой отделки иконостаса. Иконостас находился в аварийном состоянии. Деревянные элементы пострадали от пожара, сильно разрушены жуком-древоточцем. Работа специалистов осложнена многократными поновлениями в прошлые десятилетия с помощью трудноудаляемых материалов. Работают специалисты высшей квалификации из Санкт-Петербурга и Пскова.

Одновременно продолжается работа по подготовке к золочению остальных резных деталей иконостаса. В нескольких цехах занимаются расчисткой, покрытием грунтом в два слоя, эмалью и лаком.

Отметим, храм построен в 1817 году. Сейчас идёт восстановление иконостаса – деревянного, двухъярусного, в виде сплошной стены с постаментом и навершием, состоящим из двух икон, поставленных друг на друга и завершённых резным распятием с предстоящими.

Иконостас с царскими вратами, колоннами, антаблементом и рамами икон украшен золотой резьбой. Её основные мотивы – ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. Самый декорированный – первый ярус с вратами. Над северными и южными дверями расположены резные головки херувимов.

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