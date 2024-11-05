Стать участником клуба цифровой грамотности приглашают псковичей

20:58, 05 ноября 2024, ПАИ

Центр социальной, деловой и правовой информации библиотеки приглашает псковичей в клуб цифровой грамотности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

«Получить навыки работы с ноутбуком, компьютером и смартфоном, освоить сеть Интернет, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью – всё это станет доступным благодаря занятиям в нашем клубе!» – отметили организаторы.

Занятия начинаются с 7 ноября по четвергам. Начало в 10:00 в кабинете № 201 (второй этаж, зал каталогов). Необходима предварительная запись по телефону 72-74-69.