Мероприятия в День народного единства прошли в библиотеках Пскова

21:38, 05 ноября 2024, ПАИ

Мероприятия в День народного единства прошли в библиотеках города. Какие именно – рассказали ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

В «БиблиоЛюбе» студенты Псковского политехнического колледжа узнали о героических событиях XVII века в формате конкурса, вспомнили русскую историю и ответили на вопросы о Смутном времени, о народных героях – князе Пожарском и старосте Кузьме Минине, об освобождении Москвы от поляков в 1612 году.

В «Роднике» студенты приняли участие в патриотическом часе, совершили экскурс в историческое прошлое, которое напомнило ребятам о том, что даже в самые трудные времена Россия всегда находила в себе силы объединиться ради будущего.

В Центре детского чтения прошёл День информации, посвящённый многонациональности страны. Дети приняли участие в этноквесте «Путешествие в комнатных тапочках», вспомнили национальные костюмы, поиграли в традиционные русские игры. Каждый участник получил на память закладку.

В «Радуге» дошкольники отправились на исторический квест с Барсиком по Пскову. Дети совершили виртуальное путешествие по родному городу, узнали, почему именно барс стал символом Пскова, каких барсиков можно встретить в нём и где они живут, какие названия носят самые известные, старинные и красивые башни города, познакомились с ольгинскими местами Пскова и послушали легенду о покровительнице Пскова.

В библиотеке «ЛиК» прошла акция «Под небом единым». Участники познакомились с интерактивной книжной выставкой «Во славу Отечества, во славу России», из которой узнали об истории возникновения и становления праздника, а также прочитали стихи о Родине.

В соцсетях библиотеки имени И. Н. Григорьева все желающие прошли викторину, посвящённую Дню народного единства.