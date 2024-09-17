О процессе создания псковских барсиков рассказал архитектор

22:00, 17 сентября 2024, ПАИ

О создании нового барсика-журналиста, которого установили возле здания регионального медиахолдинга Псковской области, рассказал Артём Мкртчян, отец создателя фигур Нарека Багратуни, в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Берётся образ, потом лепится из глины, и с него снимается форма. С формы заливается воск, потом на воск ещё накладывается другой огнеупорный материал. Потом заливается бронза – и получается фигурка», – рассказал он и добавил, что на создание такого барсика нужно как минимум полтора месяца.

Символ города должен быть добрым, считает Артём Мкртчян. Поэтому в образе соединились черты и дикого животного, и мультяшного персонажа.

Проект статуэтки прошёл все необходимые согласования с городскими службами, и теперь барсик будет включён в общий туристический квиз, который объединяет фигурки по всему Пскову.

«Это делается во благо и жителей, и гостей города. Сегодня я установлю ещё двух барсиков: у арбитражного суда и у Псковского областного. Ещё сегодня восстановили барсика, который стоял на смотровой площадке: его там повредили. И в ближайшее время – где-то к третьей неделе октября – будет установлен барсик-студент», – подчеркнул он.

Артём Мкртчян также рассказал, сложно ли было создавать барсиков. «Они одинаковые, главное, чтобы сама идея была. Если мысли есть, то руки работают на отлично. Этим занимается мой сын – именно он непосредственный автор этих барсиков. И я тоже занимаюсь этим делом», – заключил он.

Напомним, первые десять барсиков появились в городе в 2023 году. Каждый из них посвящён какой-то профессии или виду деятельности.

Ранее глава Пскова Борис Елкин заявлял, что в городе могут появиться и новые фигурки барсиков, в том числе и по инициативе организаций или бизнеса. Установка барсика-журналиста стала одной из первых таких реализованных инициатив.