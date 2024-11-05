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Общество

О Полистовских болотах рассказали на международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха»

XVIII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» проходит в западном крыле Новой Третьяковки в Москве с 26 октября по 15 декабря. На фестивале представлено более 400 фотографий почти четырёх тысяч авторов из 100 стран мира. Заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева стала участником мероприятия, пишет районная газета «Сельская новь».

У фестиваля обширная просветительская и образовательная программа. Для фотографий, сделанных на особо охраняемых природных территориях, выделен специальный зал, а для лекций о заповедной природе – отдельный день.

Заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева рассказала о Полистовских болотах в рамках программы «День заповедников России. День любви к природе».

«Мы благодарны организаторам фестиваля за приглашение, потому что, на мой взгляд, очень важно как можно больше и чаще рассказывать людям о болотах, о том, какой это большой и удивительный мир, какое масштабное влияние оказывают эти экосистемы на нашу планету, и при этом насколько хрупким может быть болото. Поэтому так важно относиться к болотам бережно, сохранять для нынешних и будущих поколений», – сказала Екатерина Васильева.

В своей речи она уделила внимание ключевым экологическим ролям болот, включая их способность очищать воду, аккумулировать углекислый газ и поддерживать разнообразие живых организмов.

В рамках Дня заповедников России также выступили представители Хакасского, Байкальского, Рдейского, Воронинского заповедников и национальных парков «Югыд ва», «Кайгородский» и «Берингия».

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