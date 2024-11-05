Отделение духовых инструментов открывается в детской школе искусств Печор

23:01, 05 ноября 2024, ПАИ

Отделение духовых инструментов открывается в детской школе искусств Печор в середине ноября текущего года. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребята могут выбрать флейту, гобой, кларнет, трубу, тромбон и другие инструменты, отметил Валерий Зайцев. Наставниками юных музыкантов станут педагоги Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Когда дети достигнут определённого уровня мастерства, будет создан малый духовой оркестр», – сказал глава округа.