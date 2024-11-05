Отделение духовых инструментов открывается в детской школе искусств Печор
Отделение духовых инструментов открывается в детской школе искусств Печор в середине ноября текущего года. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ребята могут выбрать флейту, гобой, кларнет, трубу, тромбон и другие инструменты, отметил Валерий Зайцев. Наставниками юных музыкантов станут педагоги Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
«Когда дети достигнут определённого уровня мастерства, будет создан малый духовой оркестр», – сказал глава округа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 ноября 2024
Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября
05 ноября 2024
Занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло для воспитанников Центра помощи детям