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День Иконы «Всех скорбящих радость» отмечают православные

Православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, известной как «Всех скорбящих Радость». На этом образе изображена Дева Мария, окруженная людьми, страдающими от недугов и скорбей, а также ангелами, совершающими благодеяния. Об этом сообщает calend.ru.

Икона впервые прославилась как чудотворная в 1688 году, когда находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже сильно ветшал, и его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, связанное с этой иконой, произошло, когда исцелилась родная сестра Патриарха Московского Иова. По преданию, Евфимия, обращаясь к Богородице с просьбой о помощи в исцелении от болезни, услышала голос, который велел ей помолиться образу «Всех скорбящих Радость». После молебна над иконой женщина выздоровела. С тех пор, согласно преданию, образ стал источником множества чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Девушки обычно занимались рукоделием, одновременно поя или беседуя. Все это происходило при свете лучины, поэтому день часто называли Светцем. В народе говорили: «Русский светец – отрада девиц».

Также в этот день было принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери, прося ее избавить от скорбей и болезней.

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