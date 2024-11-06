День Иконы «Всех скорбящих радость» отмечают православные

07:08, 06 ноября 2024, ПАИ

Православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, известной как «Всех скорбящих Радость». На этом образе изображена Дева Мария, окруженная людьми, страдающими от недугов и скорбей, а также ангелами, совершающими благодеяния. Об этом сообщает calend.ru.

Икона впервые прославилась как чудотворная в 1688 году, когда находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже сильно ветшал, и его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, связанное с этой иконой, произошло, когда исцелилась родная сестра Патриарха Московского Иова. По преданию, Евфимия, обращаясь к Богородице с просьбой о помощи в исцелении от болезни, услышала голос, который велел ей помолиться образу «Всех скорбящих Радость». После молебна над иконой женщина выздоровела. С тех пор, согласно преданию, образ стал источником множества чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Девушки обычно занимались рукоделием, одновременно поя или беседуя. Все это происходило при свете лучины, поэтому день часто называли Светцем. В народе говорили: «Русский светец – отрада девиц».

Также в этот день было принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери, прося ее избавить от скорбей и болезней.