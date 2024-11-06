Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День осведомленности о стрессе отмечают в мире

День осведомленности о стрессе, как отмечают в Интернете, отмечается дважды в году. Некоторые источники указывают на 16 апреля, в то время как другие – на первую среду ноября., сообщает calend.ru.

Осенняя дата связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом – британской благотворительной организации, основанной в 1973 году. К тому времени стало очевидно, что стресс негативно сказывается не только на личной жизни человека, но и на его производительности.

Организаторы Ассоциации начали свою работу в области управления стрессом, исследуя ключевые факторы, способствующие его возникновению, а также выявляя последствия стрессовой нагрузки для физического и психоэмоционального состояния человека. Они разработали специальные методики управления стрессом, направленные на минимизацию его влияния как в личной жизни, так и на рабочем месте. В этой работе принимали участие специалисты из различных областей медицины, включая психологов, логопедов, физиотерапевтов, терапевтов и невропатологов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Ещё одну вышку сотовой связи установили в Куньинском районе
05 ноября 2024

Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября
05 ноября 2024

Занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло для воспитанников Центра помощи детям
05 ноября 2024

Отделение духовых инструментов открывается в детской школе искусств Печор
05 ноября 2024

О новых молодых медиках Псковской области рассказали в комитете по здравоохранению
05 ноября 2024

Мероприятия в День народного единства прошли в библиотеках Пскова
05 ноября 2024

Ремонт участков улицы Вокзальной начался в Пскове
05 ноября 2024

В Пскове продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...