День осведомленности о стрессе отмечают в мире

07:32, 06 ноября 2024, ПАИ

День осведомленности о стрессе, как отмечают в Интернете, отмечается дважды в году. Некоторые источники указывают на 16 апреля, в то время как другие – на первую среду ноября., сообщает calend.ru.

Осенняя дата связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом – британской благотворительной организации, основанной в 1973 году. К тому времени стало очевидно, что стресс негативно сказывается не только на личной жизни человека, но и на его производительности.

Организаторы Ассоциации начали свою работу в области управления стрессом, исследуя ключевые факторы, способствующие его возникновению, а также выявляя последствия стрессовой нагрузки для физического и психоэмоционального состояния человека. Они разработали специальные методики управления стрессом, направленные на минимизацию его влияния как в личной жизни, так и на рабочем месте. В этой работе принимали участие специалисты из различных областей медицины, включая психологов, логопедов, физиотерапевтов, терапевтов и невропатологов.