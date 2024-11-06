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Общество

Вера Емельянова посетила исправительную колонию №4

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и представители исполнительных органов региона посетили исправительную колонию № 4. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова гости осмотрели участки по изготовлению резинотехнических и железобетонных изделий, швейный, дерево- и металлообработки, цеха по сортировке и переработке полиэтилена, сборке медицинской мебели, автомастерскую, оценили условия труда лиц, отбывающих наказание. Для ознакомления с ассортиментом выпускаемой продукции также организовали выставку изделий, изготовленных центром трудовой адаптации осужденных.

«Одним из ключевых направлений деятельности УФСИН является взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, а также с бизнес-сообществом. В результате этого сотрудничества открываются новые производственные участки, что способствует повышению уровня трудоустройства осужденных», – подчеркнул Алексей Емельянов.

После обхода состоялось подведение итогов, на котором представители регионального правительства и УФСИН обсудили возможные пути совместной работы.

«Была достигнута договоренность о заключении дополнительных контрактов для нужд муниципальных образований и правительства Псковской области. Стороны планируют приступить к реализации этой задачи в ближайшее время», – подчеркнули в пресс-службе УФСИН.

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