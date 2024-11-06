Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания»

09:47, 06 ноября 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 ноября, в 14:00.

В какой стадии сегодня находится разработка дизайн-кода для нестационарных торговых объектов? Закрыт ли в Пскове вопрос с дизайн-кодом вывесок? Сколько в этом году принесла в бюджет Пскова сфера наружной рекламы? Как себя чувствуют и как изменились за год псковские рынки? Каковы итоги года работы торговли сувенирами на улице Пушкина?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.