Псковские школьники участвуют в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас»

10:53, 06 ноября 2024, ПАИ

Онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» проходит во всех регионах России для учащихся 1–11-х классов при поддержке национального проекта «Культура». Школьники из Псковской области могут присоединиться к тестированию на платформе Учи.ру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олимпиада состоит из восьми заданий и включает в себя разнообразный набор тем. Они помогут школьникам не только проверить свои знания, но и расширить кругозор, повысить общую эрудицию, а также потренировать образное и системное мышление. По итогу соревнования участники также научатся находить взаимосвязи между отечественной культурой и историей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для выполнения заданий не требуются углубленные знания школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу участникам всех возрастов.

Цели олимпиады – повышение интереса и расширение знаний учеников к русскому языку, литературе, культуре и географии, а также помощь в установлении взаимосвязи разных аспектов русской культуры и родного языка друг с другом.

Решить интерактивные задания олимпиады можно до 2 декабря. Прошедшие тестирование получат грамоты или сертификаты. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения. Учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма.

В центре нацпроекта «Культура» – повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Национальные проекты реализуются по решению президента России.