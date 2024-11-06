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Общество

Территорию школы и детского сада благоустроили в Псковском районе

Работы по благоустройству прилегающих территорий образовательных учреждений завершили в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Так, в деревне Неёлово возле детского сада «Улыбка» подрядчик убрал аварийные деревья, отремонтировал крыльцо и уложил асфальт. В селе Серёдка на территории школы уложили асфальт, установили бордюры и убрали аварийные деревья.

Инициативу администрации Псковского района о выделении средств на благоустройство территорий образовательных учреждений поддержали депутаты Псковского районного Собрания.

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