Территорию школы и детского сада благоустроили в Псковском районе
Работы по благоустройству прилегающих территорий образовательных учреждений завершили в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Так, в деревне Неёлово возле детского сада «Улыбка» подрядчик убрал аварийные деревья, отремонтировал крыльцо и уложил асфальт. В селе Серёдка на территории школы уложили асфальт, установили бордюры и убрали аварийные деревья.
Инициативу администрации Псковского района о выделении средств на благоустройство территорий образовательных учреждений поддержали депутаты Псковского районного Собрания.
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