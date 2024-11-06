Территорию школы и детского сада благоустроили в Псковском районе

11:15, 06 ноября 2024, ПАИ

Работы по благоустройству прилегающих территорий образовательных учреждений завершили в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в деревне Неёлово возле детского сада «Улыбка» подрядчик убрал аварийные деревья, отремонтировал крыльцо и уложил асфальт. В селе Серёдка на территории школы уложили асфальт, установили бордюры и убрали аварийные деревья.

Инициативу администрации Псковского района о выделении средств на благоустройство территорий образовательных учреждений поддержали депутаты Псковского районного Собрания.