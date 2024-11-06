Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

12:02, 06 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вручил паспорта молодым жителям города в среду, 6 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





































Борис Елкин пожелал молодым людям с честью нести звание гражданина России, гордиться своим городом, регионом и страной.

Мероприятие прошло в рамках очередного этапа Всероссийской программы Движения первых «Мы – граждане России!», приуроченного ко Дню народного единства.