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Общество

Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

Глава Пскова Борис Елкин вручил паспорта молодым жителям города в среду, 6 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов
  • Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Андрей Степанов

Борис Елкин пожелал молодым людям с честью нести звание гражданина России, гордиться своим городом, регионом и страной.

Мероприятие прошло в рамках очередного этапа Всероссийской программы Движения первых «Мы – граждане России!», приуроченного ко Дню народного единства.

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