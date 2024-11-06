Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам
Глава Пскова Борис Елкин вручил паспорта молодым жителям города в среду, 6 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Борис Елкин пожелал молодым людям с честью нести звание гражданина России, гордиться своим городом, регионом и страной.
Мероприятие прошло в рамках очередного этапа Всероссийской программы Движения первых «Мы – граждане России!», приуроченного ко Дню народного единства.
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