Подведены итоги чемпионата Великих Лук по настольному теннису

12:17, 06 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги открытого чемпионата Великих Лук по настольному теннису, который прошёл в местном клубе «PRO-Теннис». Об этом сообщается в группе «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»







В соревнованиях участвовали 42 спортсмена, среди которых семь женщин. Турнир собрал представителей Великих Лук, Себежа, Невеля, Куньи, Опочки, Московской, Смоленской и Тверской областей, а также Санкт-Петербурга.

В женском турнире первое место заняла великолучанка Екатерина Седунова, обыграв в решающей встрече себежанку Юлию Иванову – 3:1. Иванова заняла второе место, а замкнула лидирующую тройку ещё одна представительница Великих Лук Ольга Карпова. У мужчин победил Николай Сапиташ, обыгравший в финале Александра Осипова. Бронза у Евгения Королькова.

В мужском парном турнире выиграли Павел Павлов и Александр Квятовский, второе место у дуэта Николай Сапиташ и Александр Осипов, а третье – у Александра Шемченкова и Дениса Быковских.

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