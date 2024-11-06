Опрос о безопасности финансовых услуг предлагают пройти россиянам

12:56, 06 ноября 2024, ПАИ

Опрос о безопасности финансовых услуг онлайн-сервисов банков предлагает пройти гражданам и представителям бизнеса Банк России до 24 ноября, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Россияне ответят на вопросы о знакомых им видах кибермошенничества и пострадали ли они или нет от действий злоумышленников, а также как кредитные организации информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

Для прохождения анонимного опроса потребуются только общие данные. «Для граждан – о регионе проживания, возрасте, поле, образовании. А для юридических лиц – о месте нахождения компании и основном виде осуществляемой деятельности», – уточнил Александр Иванов.