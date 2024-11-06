Энергетики Псковской ГРЭС провели экологическую акцию по зарыблению реки Шелони

12:12, 06 ноября 2024, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную экологическую акцию по зарыблению водоема. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Порядка тысячи мальков судака выпущены в водохранилище на реке Шелони Дедовичского района. Мероприятие проведено для восполнения биологических ресурсов водоема, который используется в технологическом процессе электростанции.

Мальков вырастили на Никольском рыборазводном заводе и доставили в Дедовичи при строгом соблюдении температуры и количества кислорода в емкости. Выпуск в природную среду проходил совместно с представителями Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

«Мы пользуемся природными ресурсами под четким контролем научно-исследовательских институтов, ведем непрерывный мониторинг состояния водохранилища и ежегодно выполняем компенсационные мероприятия. Все это позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.

Акция по зарыблению водоема является частью стратегии компании в области устойчивого развития, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.