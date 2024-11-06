Псковский губернатор пригласил руководителя Росмолодёжи на церемонию открытия Дома молодёжи

12:34, 06 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Григорием Гуровым. Они обсудили основные направления молодёжной политики и реализацию проектов, рассказал глава региона в своём Telegram-канале.

С начала года в патриотических мероприятиях приняли участие 45 тысяч жителей Псковской области. В том числе при поддержке Росмолодёжи состоялся Международный патриотический форум «Мы помним», в котором приняли участие 150 человек из России и Белоруссии.

«Особое внимание также уделяем развитию волонтёрского движения. Сегодня в таких проектах задействовано 6,5 % от числа жителей области», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников и Григорий Гуров обсудили возможность реализации нового спецпроекта для путешествий по Псковской области студентов из вузов России и Белоруссии.

Также в рамках программы «Регион для молодых» в Пскове планируют завершить работы по созданию Дома молодёжи. Его планируют открыть в начале 2025 года. «Пригласил Григория Александровича на церемонию открытия», – заключил Михаил Ведерников.