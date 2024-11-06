Появление новых авиарейсов из Пскова анонсировал губернатор

12:57, 06 ноября 2024, ПАИ

Появление новых авиарейсов из Пскова анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, речь об этом шла на рабочей встрече с советником президента РФ Игорем Левитиным.

«Прорабатываем дополнительные маршруты и возможность привлечения новых компаний для авиаперевозок», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

«Благодаря поддержке Игоря Левитина и Минтранса РФ активно развиваем авиаперевозки. Пассажиропоток вырос с 6 тысяч пассажиров в 2018 году до 152 тысяч в 2023 году. Пополнен парк спецтехники для обслуживания самолетов. Обновляется аэропортовая площадь – работы уже практически завершены. В следующем году планируем построить новый терминал прилёта.Также предстоит провести реконструкцию рулёжных дорожек и расширение перрона. Сейчас готовится необходимая проектная документация», – перечислил Михаил Ведерников.

Также на встрече обсуждалась реконструкция дороги к мемориалу «Александр Невский с дружиной» в Самолве. Это одна из ключевых достопримечательностей региона и место будущего федерального молодёжного лагеря, отметил губернатор.