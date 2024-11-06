До +10 градусов ожидается в Псковской области 7 ноября

13:20, 06 ноября 2024, ПАИ

7 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области: ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление выше нормы.