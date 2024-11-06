50-летие совместной жизни отметили супруги Ивановы из Стругокрасненского округа
Золотую свадьбу отметили Елена Васильевна и Николай Нилович Ивановы из Владимирского Лагеря Стругокрасненского округа, пишет газета «Струги».
Торжественную регистрацию провела начальник отдела ЗАГС Стругокрасненского муниципального округа Наталья Дмитриева. Супруги оставили свои подписи в юбилейной книге регистрации браков. Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа Сергей Андреев вручил медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Супружеской паре также вручили подарки и цветы.
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