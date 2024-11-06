50-летие совместной жизни отметили супруги Ивановы из Стругокрасненского округа

13:27, 06 ноября 2024, ПАИ

Золотую свадьбу отметили Елена Васильевна и Николай Нилович Ивановы из Владимирского Лагеря Стругокрасненского округа, пишет газета «Струги».

Торжественную регистрацию провела начальник отдела ЗАГС Стругокрасненского муниципального округа Наталья Дмитриева. Супруги оставили свои подписи в юбилейной книге регистрации браков. Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа Сергей Андреев вручил медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Супружеской паре также вручили подарки и цветы.