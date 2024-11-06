Пскович выиграл серебро всероссийского командного турнира по фехтованию в Саратове

13:56, 06 ноября 2024, ПАИ

Пскович выиграл серебро всероссийского командного турнира «Волга-Волга» среди юношей 2010–2012 годов рождения. Соревнования прошли в Саратове 5 ноября, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Псковский фехтовальщик Роман Колычев выступал в команде с петербуржцами Дмитрием Едаменко, Александром Никулиным и Дмитрием Плотниковым. Всего в соревнованиях приняли участие 54 команды из 19 регионов России.

Заняв четвертое место по итогам квалификации, команда с псковичом в составе в плей-офф обыграла коллективы из Московской области, Саратовской области, Краснодарского края и Калужской области. В финале петербургско-псковская сборная уступила представителям Новосибирской области 27:36.

Тренирует псковского спортсмена Элла Полторацкая.

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