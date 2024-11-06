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Происшествия

Великолучан просят присоединиться к поискам 17-летнего юноши

Великолучан просят присоединиться к поискам пропавшего 17-летнего Максима Новинского. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Фото: отряд «ЛизаАлерт»

«Людей нужно много, присоединяться к поискам можно хоть сейчас», – отмечается в сообщении. В район поисков войдут СНТ Креплянка, деревня Немково, деревня Задежа. Место встречи для всех, кто хочет помочь в поисках – поворот на СНТ Кремплянка, остановка.

По мере прибытия необходимо позвонить по номеру +7 (911) 376-76-76 Марине Котюковой. «Желательно взять с собой фонарики, если планируете оставаться до вечера. Не забудьте продумать подходящую для поисков обувь и одежду, учитывайте погодные условия», – подчеркнули в поисковом отряде.

Напомним, что местонахождение молодого человека неизвестно с 4 ноября. Он был одет в белую с бежевым толстовку, чёрные спортивные брюки, чёрную куртку с белыми полосами на рукавах, чёрно-белые кроссовки.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.

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