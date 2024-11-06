До пяти лет тюрьмы грозит многодетной матери из Пскова за кражу

15:50, 06 ноября 2024, ПАИ

До пяти лет лишения свободы грозит многодетной матери из Пскова за кражу золотого кольца, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Следствие установило, что в сентябре этого года 33-летняя псковичка гостила у своей подруги. Когда женщина увидела лежащее на полке золотое кольцо 585-й пробы, то решила украсть его, поскольку украшение ей понравилось. Воспользовавшись тем, что подруга занимается домашними делами и не видит её, женщина совершила задуманное, а потом покинула квартиру.

Причинённый ущерб составил около 77 тысяч рублей. Теперь псковичке грозит до пяти лет лишения свободы.