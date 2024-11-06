Массовые аварийные отключения воздушных ЛЭП произошли в Опочецком округе

15:12, 06 ноября 2024, ПАИ

Массовые аварийные отключения воздушных линий электропередачи произошли в Опочецком муниципальном округе по причине прохождения по территории Псковской области циклона, связанного с сильными порывами ветра. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

По информации ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала «Россети Северо-Запад», весь персонал электросетей в данный момент привлечён к ликвидации последствий непогоды. Работы будут завершены в срок до 15 ноября.

«Прошу вас проявить терпение и понимание в этой сложной ситуации», – обратился к жителям округа Юрий Ильин.