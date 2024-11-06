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Общество

Массовые аварийные отключения воздушных ЛЭП произошли в Опочецком округе

Массовые аварийные отключения воздушных линий электропередачи произошли в Опочецком муниципальном округе по причине прохождения по территории Псковской области циклона, связанного с сильными порывами ветра. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Юрия Ильина

По информации ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала «Россети Северо-Запад», весь персонал электросетей в данный момент привлечён к ликвидации последствий непогоды. Работы будут завершены в срок до 15 ноября.

«Прошу вас проявить терпение и понимание в этой сложной ситуации», – обратился к жителям округа Юрий Ильин.

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Массовые аварийные отключения воздушных ЛЭП произошли в Опочецком округе
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