В Острове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре
Об обнаружении тела 73-летнего мужчины на месте пожара в квартире жилого дома в Острове сообщили в правоохранительные органы 6 ноября. На теле были признаки воздействия высоких температур, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По предварительной версии следствия, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Другие люди при пожаре не пострадали. Сейчас проводятся медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.
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