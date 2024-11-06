В Острове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре

15:23, 06 ноября 2024, ПАИ

Об обнаружении тела 73-летнего мужчины на месте пожара в квартире жилого дома в Острове сообщили в правоохранительные органы 6 ноября. На теле были признаки воздействия высоких температур, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительной версии следствия, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Другие люди при пожаре не пострадали. Сейчас проводятся медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.