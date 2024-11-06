Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Великолукском районе
Женщина пострадала при столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и Renault Duster у деревни Свинкино Великолукского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшей пассажирке Renault Duster помощь оказывается на месте. Решается вопрос о её госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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