Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Великолукском районе

15:19, 06 ноября 2024, ПАИ

Женщина пострадала при столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и Renault Duster у деревни Свинкино Великолукского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшей пассажирке Renault Duster помощь оказывается на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.