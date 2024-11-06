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Общество

Первый официально трудоустроенный кот Барсик нашёлся в Перми

Потерявшегося кота Барсика, работающего в строительной фирме, нашли, пишет РИА Новости со ссылкой на хозяина питомца Василия Кучумова.

«Дома! Морда довольная», – написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» хозяин Барсика.

Также он сообщил, что вознаграждение за найденного кота получила женщина по имени Ирина, которая воспитывает приёмного сына. Именно он загнал питомца-работягу в чужой двор.

У кота нет видимых повреждений, но Василий Кучумов отвёз Барсика в ветеринарную клинику на обследование. Также он отметил, что кот пьёт много воды и похудел.

Первый официльно трудоустроенный кот Барсик потерялся в Перми около недели назад.

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