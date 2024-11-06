11 ноября Пушкинский заповедник закроется на санитарные дни

15:37, 06 ноября 2024, ПАИ

11 ноября Государственном музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» войдёт в санитарный период. Для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, все усадьбы Пушкинского заповедника будут закрыты для посетителей: до 22 ноября — музей-усадьба «Тригорское», а также «Музей-мельница», «Пушкинская деревня» и выставочный зал «Музейная почта» в деревне Бугрово; до 26 ноября — музеи-усадьбы «Михайловское» и «Петровское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

При этом те, кто всё же окажется в Святогорье во второй и в начале третьей декады ноября, смогут посетить работающие по расписанию выставочные залы в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Напомним, что здесь можно познакомиться с постоянно действующими фондовыми экспозициями «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Пушкинская капелла» («Пушкин и земля Псковская») Петра Оссовского, с выставкой «Пушкинские места в графике В.Ф. Алексеева».

Особое внимание в музее рекомендуют обратить на выставку «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Здесь можно не только познакомиться с произведениями мастеров изобразительного искусства, работавших в разные годы, но и попробовать себя в роли художника и музыканта, услышать звуки природы, вдохновлявшей Пушкина. «В экспозиции представлено порядка тысячи произведений из фондовых коллекций «Михайловского», и только небольшую часть из них музей показывает традиционно, в виде картины в раме на стене. Для показа всего остального задействованы самые разные, иногда неожиданные мультимедиа-приемы», — рассказали в заповеднике, напомнив, что юные любители прекрасного смогут посетить выставку за государственный счёт, воспользовавшись своей Пушкинской картой.

Кроме того, не будет уходить на «санитарные недели» в ноябре и Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово. Здесь по обычному расписанию, со среды по воскресенье, можно будет взять мастер-классы из большого проекта «Народная культура». «Народная культура». Среди занятий — «Лоскутная мозаика (ситцевая аппликация) на основе традиционного женского ремесла “Лоскутное шитьё“», «Лубочные картинки. Ручной способ печати», «Изготовление мешочка-саше “Ароматные травы“», другие. Темы и расписание этих занятий можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Услуги → мастер-классы → «Народная культура».

С 1 декабря Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с возобновит работу по обычному «зимнему» расписанию.