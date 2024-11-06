Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

11 ноября Пушкинский заповедник закроется на санитарные дни

11 ноября Государственном музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» войдёт в санитарный период. Для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, все усадьбы Пушкинского заповедника будут закрыты для посетителей: до 22 ноября — музей-усадьба «Тригорское», а также «Музей-мельница», «Пушкинская деревня» и выставочный зал «Музейная почта» в деревне Бугрово; до 26 ноября — музеи-усадьбы «Михайловское» и «Петровское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Александр Стройло. Тригорское (1998). Из фондов Пушкинского заповедника

При этом те, кто всё же окажется в Святогорье во второй и в начале третьей декады ноября, смогут посетить работающие по расписанию выставочные залы в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Напомним, что здесь можно познакомиться с постоянно действующими фондовыми экспозициями «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Пушкинская капелла» («Пушкин и земля Псковская») Петра Оссовского, с выставкой «Пушкинские места в графике В.Ф. Алексеева».

На выставке «Эмоции природы, природа эмоций…». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Особое внимание в музее рекомендуют обратить на выставку «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Здесь можно не только познакомиться с произведениями мастеров изобразительного искусства, работавших в разные годы, но и попробовать себя в роли художника и музыканта, услышать звуки природы, вдохновлявшей Пушкина. «В экспозиции представлено порядка тысячи произведений из фондовых коллекций «Михайловского», и только небольшую часть из них музей показывает традиционно, в виде картины в раме на стене. Для показа всего остального задействованы самые разные, иногда неожиданные мультимедиа-приемы», — рассказали в заповеднике, напомнив, что юные любители прекрасного смогут посетить выставку за государственный счёт, воспользовавшись своей Пушкинской картой.

Кроме того, не будет уходить на «санитарные недели» в ноябре и Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово. Здесь по обычному расписанию, со среды по воскресенье, можно будет взять мастер-классы из большого проекта «Народная культура». «Народная культура». Среди занятий — «Лоскутная мозаика (ситцевая аппликация) на основе традиционного женского ремесла “Лоскутное шитьё“», «Лубочные картинки. Ручной способ печати», «Изготовление мешочка-саше “Ароматные травы“», другие. Темы и расписание этих занятий можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Услуги → мастер-классы → «Народная культура».

С 1 декабря Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с возобновит работу по обычному «зимнему» расписанию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Ходящая на локтях кошка Зая из псковского приюта ищет хозяев
06 ноября 2024

Массовые аварийные отключения воздушных ЛЭП произошли в Опочецком округе
06 ноября 2024

С любовью и кропотливо из Пскова: «Первый Псковский» выпустил ролик о Руслане Комлевой
06 ноября 2024

В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
06 ноября 2024

50-летие совместной жизни отметили супруги Ивановы из Стругокрасненского округа
06 ноября 2024

До +10 градусов ожидается в Псковской области 7 ноября
06 ноября 2024

Появление новых авиарейсов из Пскова анонсировал губернатор
06 ноября 2024

Псковский губернатор пригласил руководителя Росмолодёжи на церемонию открытия Дома молодёжи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...