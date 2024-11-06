Великолучанка стала призёром первенства России по самбо

16:43, 06 ноября 2024, ПАИ

Великолучанка, воспитанница клуба единоборств «Отечество» Дарья Прокошенко стала призёром первенства России среди спортсменок до 14 лет, которое прошло в Кстово Нижегородской области. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»









В весе до 47 килограммов участвовали 43 юниорки. Дарья Прокошенко победила в пяти схватках и завоевала бронзу. Первое место заняла представительница Краснодарского края Дарина Журавина, а второе место досталось петербурженке Анне Ивановой.

Тренирует великолучанку Евгений Мишанов.

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