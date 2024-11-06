Великолучанка стала призёром первенства России по самбо
Великолучанка, воспитанница клуба единоборств «Отечество» Дарья Прокошенко стала призёром первенства России среди спортсменок до 14 лет, которое прошло в Кстово Нижегородской области. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
В весе до 47 килограммов участвовали 43 юниорки. Дарья Прокошенко победила в пяти схватках и завоевала бронзу. Первое место заняла представительница Краснодарского края Дарина Журавина, а второе место досталось петербурженке Анне Ивановой.
Тренирует великолучанку Евгений Мишанов.
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