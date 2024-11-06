Пилотный проект «Стоп свалка» тестируют в Пскове

16:58, 06 ноября 2024, ПАИ

Пилотный проект «Стоп свалка» тестируют в Пскове, сообщил заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

«У нас сейчас тестируется пилотный проект «Стоп свалка». Мы его совместно с разработчиками адаптируем под те технические возможности, которые у нас есть. Он нужен для того, чтобы выявлять факты нарушений в сфере обращения с ТКО, которые допускаются гражданами и юридическими лицами», – отметил Андрей Ульянов.

По его словам, переговоры по проекту начались летом. «Сейчас мы его тестируем. Думаю, что если возможности бюджета нам позволят, на следующий год мы такие комплексы приобретём», – заключил заместитель главы администрации города.