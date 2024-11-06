Несколько дорог ремонтируют в Дно

17:03, 06 ноября 2024, ПАИ

Ремонт нескольких участков дорог начался в Дно, сообщил глава округа Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

В рамках муниципального контракта подрядчик приступил к ремонту улицы Красина, части улицы Карла Маркса у больницы, а также улицы Советской у храма Архангела Михаила.

Планируется, что работы завершат до 15 декабря 2024 года. Стоимость контракта составляет около 20 миллионов рублей.