Несколько дорог ремонтируют в Дно
Ремонт нескольких участков дорог начался в Дно, сообщил глава округа Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
В рамках муниципального контракта подрядчик приступил к ремонту улицы Красина, части улицы Карла Маркса у больницы, а также улицы Советской у храма Архангела Михаила.
Планируется, что работы завершат до 15 декабря 2024 года. Стоимость контракта составляет около 20 миллионов рублей.
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