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Общество

Кабинет орфанных заболеваний открылся в Псковской детской областной больнице

Кабинет орфанных заболеваний открылся в Псковской детской областной клинической больнице, сообщил главврач учреждения Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

К орфанным заболеваниям относятся серьёзные генетические болезни. «Кабинет работает уже два дня, его курирует врач-педиатр. Также по положению там должен быть врач-генетик, мы уже заключили договор с перинатальным центром, и доктор-генетик оттуда будет осматривать пациентов в орфанном кабинете», – отметил Евгений Васильев.

Каждое орфанное заболевание является синдромальным, подчеркнул специалист. «Болезнь – это когда поражение только в одной локальной зоне, а синдром – это когда задействовано множество органов и систем. В таких случаях сложно записаться к узким специалистам, а таким детям нужен особый подход», – заметил он.

Благодаря орфанному кабинету детей с редкими заболеваниями будет курировать один врач-педиатр и им больше не придётся быть в общей очереди. Кроме того, этот же доктор будет отвечать за организацию узких специалистов для пациентов.

Напомним, что инициатором создания кабинета орфанных заболеваний в Псковской детской областной клинической больнице выступил комитет по здравоохранению Псковской области.

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