С погибшим на СВО военнослужащим простились в Дедовичском районе
С военнослужащим Владимиром Сорокиным, погибшим на СВО, простились в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Сорокин родился 22 февраля 1991 года в деревне Дубишно. Он учился в Дубишенской школе, а затем в Себежском училище.
«Он был отзывчивым, добрым, инициативным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнул Геннадий Афанасьев.
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