С погибшим на СВО военнослужащим простились в Дедовичском районе

17:38, 06 ноября 2024, ПАИ

С военнослужащим Владимиром Сорокиным, погибшим на СВО, простились в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Сорокин родился 22 февраля 1991 года в деревне Дубишно. Он учился в Дубишенской школе, а затем в Себежском училище.

«Он был отзывчивым, добрым, инициативным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнул Геннадий Афанасьев.