О работе отдела госпитализации в Псковской детской областной больнице рассказал Евгений Васильев

17:44, 06 ноября 2024, ПАИ

Отдел госпитализации работает в Псковской детской областной клинической больнице, сообщил главврач учреждения Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Отдел госпитализации – это та ниша, которая раньше была у врачей. Врачи определяли, какого пациента и когда они должны госпитализировать, а также вели план операций. Но зачастую пациентам было сложно дозвониться до врача и отсутствовала обратная связь между ними», – отметил Евгений Васильев.

В первую очередь такой отдел необходим для ликвидации очередей, подчеркнул главврач. Вместе с этим будет налажена обратная связь, так как это направление будет курировать специальное подразделение.

Напомним, что отдел госпитализации расположен на первом этаже Псковской детской областной клинической больницы на улице Коммунальной, 33. Он работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Обращаться можно по телефону (8 8112) 32-42-66.