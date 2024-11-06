Стало известно, какой бизнес покупают в Пскове чаще всего

18:49, 06 ноября 2024, ПАИ

Три категории наиболее востребованного для покупки готового бизнеса в третьем квартале 2024 года назвали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Так, лидирующая позиция спроса пришлась на покупку готового бизнеса в сфере красоты и здоровья. Запросы на его покупку составили 12 %, а средняя стоимость – 374 тысячи рублей. Предприятия в сфере общепита оказались на втором месте, их показатель – 9 % со средней стоимостью 369 тысяч рублей. Третье место занял бизнес в области пунктов выдачи. Доля поисковых запросов о нём составила 8 %, стоимость – 650 тысяч рублей.

«В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер», – рассказал директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский. Так, доля людей, готовых купить готовый бизнес, составила 71 %. 10 % людей ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании, а 17 % готовы стать партнёрами.