В Плюсском округе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

17:10, 06 ноября 2024, ПАИ

Работы по восстановлению электроснабжения в Плюсском муниципальном округе все еще продолжаются. По оперативным данным без света остаются еще 70 населенных пунктов, в которых проживает несколько сотен человек, сообщила корреспонденту ПАИ глава округа Наталья Иванова.

«Восстановительные работы продолжаются уже несколько дней. По словам энергетиков, проезды к линиям электропередач затруднены, много поваленных деревьев. Работают дополнительные бригады из Пскова и Гдова. Все эти дни мы в наших пабликах, на наших страницах стараемся оперативно сообщать землякам информацию. Обращений от людей действительно много», – рассказала глава муниципалитета.

Все социальные объекты запитаны электричеством, центральный водозабор был запущен от электрогенератора, позднее удалось подключить к линии. Установлены генераторы в филиалах Псковского музея-заповедника в Вечаше, отметила Наталья Иванова.

«Наиболее проблемная ситуация в Запольской, Нежадовской и Кошелевицкой стороне, нет света в части домов в Заплюсье. По частным домам, при наличии заявок, сотрудники филиала Россети устанавливают генераторы – в первую очередь там, где многодетные семьи, старики. Работы по устранению последствий непогоды и восстановлению электроснабжения идут практически круглосуточно», – сказала глава Плюсского муниципального округа.

Информация об отсутствии электричества принимается на горячую линию 8 800 220 0 220 и телефон колл- центра 122. «Все заявки поступившие в ЕДДС переданы электрикам для отработки! Всё делается для того, что бы максимально подключить электричество до конца суток», – подчеркнула Наталья Иванова.