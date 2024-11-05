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Культура

Жители Псковской области могут принять участие в «Культурном марафоне»

Жители Псковской области могут принять участие в финальном этапе «Культурного марафона», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В этом году культурно-просветительская акция «Культурный марафон» проходит в пятый раз и посвящена русской классической культуре: литературе, музыке и живописи. Мероприятие ориентировано на школьников, но поучаствовать в нём могут и взрослые. Цель акции – показать связь классического искусства и современных технологий, вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски.

Эксперты «Яндекса» подготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные развивающие тесты, которые можно пройти онлайн с 5 ноября по 8 декабря на сайте. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

Задания подготовлены для младших школьников от семи до десяти лет, подростков от 11 до 14 лет и старшеклассников от 15 лет.

Итоги «Культурного марафона» подведут в декабре. Среди участников случайным образом разыграют призы. Все участники также смогут скачать грамоты в личном кабинете.

«Культурный марафон» является совместным мероприятием Минкультуры России, Минпросвещения России и ООО «Яндекс» в рамках межведомственного культурно-просветительского проекта «Культура для школьников».

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