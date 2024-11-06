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Общество

Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина

Очередь из желающих поработать на ярмарке на улице Пушкина есть в Пскове, сказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

Фото: ПАИ

«Потребители, думаю, точно рады, что у нас появилась такая локация, где можно купить многие вещи и сувенирную продукцию. Предпринимательское сообщество, насколько мне известно, тоже удовлетворено работой. В целом они позитивно относятся к этой деятельности», – отметил он.

Единственная проблема, которая иногда возникает у предпринимателей, – торговля зачастую больше идёт в праздники и выходные. Но администрация на данный момент работает над этим, пояснил Андрей Ульянов.

«Желающие есть, другое дело, подходят ли они под наши критерии. Тех, кто хочет торговать там товарами с AliExpress, хватает. Но нам важно, чтобы эта продукция была произведена на территории нашего региона», – заключил гость студии.

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Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина
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