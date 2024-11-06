Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

3,4 млрд рублей выделено на повышение надёжности электросетей в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание о ходе работ по восстановлению электроснабжения после непогоды на минувших выходных. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Со 2 ноября энергетики перешли в особый режим работы. Дважды в области были массовые отключения света (2 ноября они охватили 8,9 тыс. человек; 3 ноября благодаря усилиям энергетиков – менее 1 тыс.; 4 ноября – более 20 тыс.). Из-за повторных разрывов линий местами восстановление занимало несколько дней.

«Сейчас в регионе без электричества остаются около тысячи человек. Высоковольтные линии почти все восстановлены (возможны единичные отсоединения), отрабатываются индивидуальные заявки. Нашим энергетикам помогают бригады из Вологды и Карелии», - сообщил губернатор.

По его словам, из-за изношенности сетей даже сравнительно небольшое усиление ветра может давать подобный исход.

«Но системное решение есть. Благодаря нашему президенту утверждена программа, которая позволит повысить надёжность электросетевого комплекса и минимизировать подобные ситуации. Её реализацию планируется начать в следующем году. Ожидаемый объём средств – 3,4 млрд рублей в период 2025-2026 гг.», - сообщил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина
06 ноября 2024

С погибшим на СВО военнослужащим простились в Дедовичском районе
06 ноября 2024

3,4 млрд рублей выделено на повышение надёжности электросетей в Псковской области
06 ноября 2024

Кабинет орфанных заболеваний открылся в Псковской детской областной больнице
06 ноября 2024

Несколько дорог ремонтируют в Дно
06 ноября 2024

Псковская область помогла с капремонтом в Генической санаторной школе-интернату
06 ноября 2024

Более 200 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
06 ноября 2024

Ходящая на локтях кошка Зая из псковского приюта ищет хозяев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...