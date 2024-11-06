3,4 млрд рублей выделено на повышение надёжности электросетей в Псковской области

17:30, 06 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание о ходе работ по восстановлению электроснабжения после непогоды на минувших выходных. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Со 2 ноября энергетики перешли в особый режим работы. Дважды в области были массовые отключения света (2 ноября они охватили 8,9 тыс. человек; 3 ноября благодаря усилиям энергетиков – менее 1 тыс.; 4 ноября – более 20 тыс.). Из-за повторных разрывов линий местами восстановление занимало несколько дней.

«Сейчас в регионе без электричества остаются около тысячи человек. Высоковольтные линии почти все восстановлены (возможны единичные отсоединения), отрабатываются индивидуальные заявки. Нашим энергетикам помогают бригады из Вологды и Карелии», - сообщил губернатор.

По его словам, из-за изношенности сетей даже сравнительно небольшое усиление ветра может давать подобный исход.

«Но системное решение есть. Благодаря нашему президенту утверждена программа, которая позволит повысить надёжность электросетевого комплекса и минимизировать подобные ситуации. Её реализацию планируется начать в следующем году. Ожидаемый объём средств – 3,4 млрд рублей в период 2025-2026 гг.», - сообщил Михаил Ведерников.