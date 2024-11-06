Конкурс «Лучший по профессии» вновь пройдёт в Пскове

18:47, 06 ноября 2024, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в этом году в Пскове пройдёт с 14 ноября по 6 декабря, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

Лучших будут определять среди визажистов, пекарей, штукатуров и столяров.

«Конкурс проводит администрация. Ещё можно направлять заявки – в соцсетях администрации мы расскажем более подробно. Будет три призовых места с денежными призами», – заключил Андрей Ульянов.