Конкурс «Лучший по профессии» вновь пройдёт в Пскове
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в этом году в Пскове пройдёт с 14 ноября по 6 декабря, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.
Лучших будут определять среди визажистов, пекарей, штукатуров и столяров.
«Конкурс проводит администрация. Ещё можно направлять заявки – в соцсетях администрации мы расскажем более подробно. Будет три призовых места с денежными призами», – заключил Андрей Ульянов.
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