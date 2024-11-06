Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка России по бадминтону для лиц с ПОДА
Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка России по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования прошли в Раменском Московской области, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов из 19 регионов России. Игры турнира проходили в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Екатерина Огинская выиграла серебро в одиночном женском разряде, а также стала второй в парном и третьей в смешанном разрядах. Эдуард Барканов завоевал серебряную медаль в парном мужском разряде.
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Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка России по бадминтону для лиц с ПОДА
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