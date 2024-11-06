В декабре в Пушкинском заповеднике пройдет фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское»

17:43, 06 ноября 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в период с 6 по 10 декабря состоится III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», призванный популяризировать новые анимационные фильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Торжественная церемония открытия фестиваля назначена на 7 декабря. «Программа — в разработке. Но церемонию открытия можете уже планировать в своем графике!» — сообщается на официальной странице сообщества «Пушкин. Михайловское» в социальной сети.

Государственный музей-заповедник А.C. Пушкина «Михайловское» является инициатором этого успешного проекта и одним из его организаторов. Здесь второй год подряд проходят главные события этого большого мульти-съезда.

Планируется, что все события III фестиваля анимации и литературы будут бесплатными для публики. Потенциальных зрителей приглашают следить за анонсами в СМИ и в социальных сетях: на официальных страницах фестиваля и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».