Лучшего штукатура, столяра, пекаря и визажиста выберут в Пскове
Глава Пскова Борис Елкин объявил о проведении третьего конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году определят лучшего штукатура, столяра, пекаря и визажиста, сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Конкурсантов ожидают теоретические и практические испытания, а также денежные призы: победители получат 50 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призёры – 30 и 20 тысяч соответственно.
Заявки принимаются до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Все вопросы можно задать по телефонам отдела предпринимательства и потребительского рынка (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.
В Паталогоанатомическом отделении городского филиала Псковской областной больницы начался ремонт
В Псковском районе завершены работы по благоустройству прилегающих к образовательным учреждениям территорий
В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе
Фотовыставка «Августейшие паломницы Елеазаровой пустыни» открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре