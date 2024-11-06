Лучшего штукатура, столяра, пекаря и визажиста выберут в Пскове

19:07, 06 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин объявил о проведении третьего конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году определят лучшего штукатура, столяра, пекаря и визажиста, сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Конкурсантов ожидают теоретические и практические испытания, а также денежные призы: победители получат 50 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призёры – 30 и 20 тысяч соответственно.

Заявки принимаются до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Все вопросы можно задать по телефонам отдела предпринимательства и потребительского рынка (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.