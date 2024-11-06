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Фотовыставка «Августейшие паломницы Елеазаровой пустыни» открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре

В Спасо-Елеазаровском монастыре открылась фотовыставка «Августейшие паломницы Елеазаровой пустыни», приуроченная к 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Экспозиция посвящена пребыванию великой княгини Елисаветы в Елеазаровой пустыни, где она посещала своего духовника старца Гавриила (Зырянова). На выставке можно будет приобрести книгу «Августейшие паломницы Елеазаровой пустыни» – исторический очерк о пребывании великих княгинь Елисаветы Феодоровны и Марии Павловны в Елеазаровой пустыни и Псковской губернии.

Выставка продлится в монастырских палатах Спасо-Елеазаровского монастыря до 1 декабря. Посещение выставки с экскурсией – по предварительной договорённости по телефону +7-905-238-88-82.

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