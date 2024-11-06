В Псковском районе завершены работы по благоустройству прилегающих к образовательным учреждениям территорий

20:39, 06 ноября 2024, ПАИ

В Псковском районе завершились работы по улучшению внешнего вида территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Неёлово рядом с филиалом Моглинской средней общеобразовательной школы, который также является детским садом «Улыбка», подрядная организация провела работы по уборке аварийных деревьев, ремонту крыльца и укладке асфальта по периметру здания.

В селе Серёдка на территории, прилегающей к Серёдкинской средней общеобразовательной школе, также были проведены работы по укладке асфальта, установке новых бордюров и уборке аварийных деревьев.

Депутаты Псковского районного Собрания поддержали инициативу администрации района по поводу выделения дополнительных средств из муниципального бюджета на улучшение внешнего вида территорий образовательных учреждений.