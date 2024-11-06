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Общество

В Паталогоанатомическом отделении городского филиала Псковской областной больницы начался ремонт

В здании Паталогоанатомического отделения городского филиала Псковской областной клинической больницы начался ремонт. Основная часть работ будет завершена до Нового года. Для этого утеплят крышу и стены, смонтируют систему отопления, установят двери и окна. Также будет продолжаться внутренняя отделка. О ходе работ рассказал корреспондент «Первого Псковского».

В Паталогоанатомическом отделении городского филиала Псковской областной больницы начался ремонт. Фото здесь и далее: скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Замене подлежат электрическая проводка, старые деревянные окна. Особое внимание будет уделено системе вентиляции.

«Требовалась замена инженерных коммуникаций. В этом здании было холодно. Уже текла крыша. Оборудование требовало замены для того, чтобы работать на том современном уровне, которое требуется сейчас», –отметил главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Также новые микроскопы закупят для лаборатории – это часть патологоанатомического отделения. Здесь проводят различные исследования и анализы для лечения пациентов. После того, как приведут в порядок лабораторию – начнется ремонт в секционных залах, где занимаются вскрытием тел и в траурном зале.

«Финансирование всех ремонтных работ проводится из двух источников – во-первых, это поддержка комитета по здравоохранению Псковской области. Им были выделены средства на ремонт и второй источник – софинансирующий этот ремонт. Это приносящая доход деятельность – Псковской областной Клинической больницы», – подчеркнул Евгений Панфёров.

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