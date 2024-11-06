Новая уличная сценическая площадка появилась в Велье Пушкиногорского района благодаря ТОС
ТОС «Велье» в Пушкиногорском районе под руководством Марии Демидовой завершило очередной проект под названием «Играй и пой, село родное». Об этом глава муниципалитета Оксана Филиппова сообщила в своём телеграм-канале.
В центре села появилась новая уличная сценическая площадка, на которой для жителей и гостей Велья будут организованы концертные мероприятия и программы.
Напомним, что в этом году у вельян это уже второй реализованный проект ТОС: в августе завершены работы по обустройству запущенной территории, на которой появилось общественное место отдыха.
«Спасибо Марии Ивановне за инициативу и сплочение односельчан во благо развития своего села, за умение организовать и объединить людей!» – отметила Оксана Филиппова.
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Новая уличная сценическая площадка появилась в Велье Пушкиногорского района благодаря ТОС
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